IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
В Турции готовятся замедлить Steam и Epic Games — загрузка игры займёт месяцы

В Турции рассматривают законопроект, который позволит ввести жёсткие ограничения в отношении Steam, Epic Games Store и других игровых магазинов. В результате может быть урезано 90% общего трафика платформ в стране.

Правительство хочет обязать крупные игровые площадки открыть официальные представительства в Турции. Если этого не произойдёт, работа Steam и EGS будет сильно замедлена — эксперты называют это почти полноценной блокировкой, загрузка игры весом 100 ГБ может занять месяцы.

Законопроект также обяжет указывать на всех играх возрастные рейтинги — иначе релиз будет запрещён к продаже на территории Турции, включая местные магазины.

