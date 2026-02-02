Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Когда разблокируют Шикимори в России

Авторы «Шикимори» рассказали, когда аниме-сайт разблокируют в России
Комментарии

Представители русскоязычной аниме-энциклопедии «Шикимори» сообщили, что вскоре сайт будет разблокирован в России. Поводом для ограничений стало изображение в комментариях.

Блок мы получили за одну картинку в комментариях, которую уже удалили. Ждём, когда РКН отреагирует на этот факт и снимет блокировку.

Авторы сайта отметили, что теперь усилят модерацию форума и комментариев. При этом об удалении каких-то тайтлов с «Шикимори» речи не идёт.

Портал с информацией про аниме и мангу «Шикимори» недоступен в России с 27 января. Тогда в реестре запрещённых материалов Роскомнадзора появились три упоминания ресурса.

Материалы по теме
В России заблокировали аниме-сайт «Шикимори»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android