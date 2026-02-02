В России начали продавать видеокарту NVIDIA RTX 6000 за 1 млн рублей

В российских магазинах электроники появилась видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell — цена графического ускорителя превышает 1 млн рублей.

Видеокарта на 96 ГБ с GDDR7 и пропускной способностью выше 1,5 ТБ/с предназначена для рабочих станций и в основном используется для обучения моделей искусственного интеллекта.

В зависимости от магазина цена составляет от 1 до 1,2 млн рублей, хотя в США модель PRO 6000 Blackwell продают значительно дешевле: от 8,5 до 10 тыс. долларов (650–800 тыс. рублей).

Фото: DNS

Ранее компания Zotac заявила, что ситуация с видеокартами стала настолько критичной, что стабильные поставки графических процессоров в будущем могут оказаться невозможными.