Большой трейлер фильма «Майкл» про Майкла Джексона — премьера 24 апреля

Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер фильма «Майкл». Биографическая картина про знаменитого поп-певца выйдет в мировой прокат уже 24 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента посвящена культовому музыканту Майклу Джексону. В байопике затронут многие этапы жизни исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

