Вышел тизер мультсериала «Очень странные дела» — спин-офф выйдет 23 апреля

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер предстоящего мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го». Спин-офф популярного мистического шоу выйдет на платформе 23 апреля.

Действие «Историй из 85-го» будет происходить между вторым и третьим сезонами основного сериала. Главным героям, среди которых Майк, Одиннадцатая и Макс, предстоит встретиться с новой угрозой.

Видео доступно в группе GAMERCLUB во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Над «Историями из 85-го» работают Эрик Роблес и Flying Bark Productions, известные по сериалу-антологии Random Cartoons и проекту «Фанбой и Чам Чам».