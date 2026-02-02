Новое аниме от авторов «Стального алхимика» выйдет 4 апреля – трейлер

В Сети появился трейлер аниме «Цугаи загробного мира» по новой манге Хирому Аракавы, создательницы «Стального алхимика». Адаптация произведения начнёт выходить 4 апреля.

За визуальную составляющую отвечает студия Bones, работавшая над обеими аниме-версиями «Стального алхимика».

Видео доступно в группе Мир PlayStation во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Bones.

События разворачиваются в мире, где некоторые люди способны контролировать мистических существ — Цугаи. Главным героем станет обычный парень из деревни, сестра-близнец которого работает в тюрьме неподалёку. Выясняется, что тихий уголок мира скрывает множество тайн.