IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Чемп.Play Новости

Vitality победила 3DMAX и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2

Комментарии

Team Vitality уверенно оформила выход в плей-офф IEM Krakow 2026, обыграв Team 3DMAX в рамках группового этапа турнира по CS 2. Противостояние завершилось сухой победой со счётом 2:0 — 13-6 на Inferno и 13-6 на Dust ll.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
02 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
3DMAX

Триумф позволил составу под руководством Дана apEX Мадесклера досрочно обеспечить себе место в решающей стадии чемпионата. В следующем матче Vitality поборется за прямую путёвку в полуфинал. Team 3DMAX, в свою очередь, сохраняет шансы на продолжение борьбы и опустится в нижнюю сетку группы.

Групповой этап IEM Krakow 2026 проходит с 31 января по 3 февраля. По его итогам шесть сильнейших команд турнира продолжат выступление в плей-офф.

ApEX — о карьере в Counter-Strike 2
«Я не собираюсь играть ещё пять лет»: ApEX — о карьере в Counter-Strike 2
