Vitality победила 3DMAX и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Vitality уверенно оформила выход в плей-офф IEM Krakow 2026, обыграв Team 3DMAX в рамках группового этапа турнира по CS 2. Противостояние завершилось сухой победой со счётом 2:0 — 13-6 на Inferno и 13-6 на Dust ll.

Триумф позволил составу под руководством Дана apEX Мадесклера досрочно обеспечить себе место в решающей стадии чемпионата. В следующем матче Vitality поборется за прямую путёвку в полуфинал. Team 3DMAX, в свою очередь, сохраняет шансы на продолжение борьбы и опустится в нижнюю сетку группы.

Групповой этап IEM Krakow 2026 проходит с 31 января по 3 февраля. По его итогам шесть сильнейших команд турнира продолжат выступление в плей-офф.