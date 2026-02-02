Aurora Gaming победила MOUZ и вышла в плей-офф IEM Krakow 2026 по CS 2
Aurora Gaming одержала уверенную победу над MOUZ в рамках группового этапа IEM Krakow 2026 по CS 2.
Противостояние завершилось со счётом 2:0 — 13:7 на Dust ll и 13:9 на Inferno.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/2 финала (верхняя сетка)
02 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
MOUZ
Окончен
0 : 2
Aurora Gaming
Благодаря этому успеху команда Исмаилкана XANTARES Дурткардеса досрочно обеспечила себе место в плей-офф турнира и продолжит выступление на сцене TAURON Arena Krakow.
MOUZ же опустилась в нижнюю сетку, где ей предстоит матч против BC.Game или FaZe Clan за сохранение шансов на выход в решающую стадию.
Групповой этап IEM Krakow 2026 проходит с 31 января по 3 февраля. По его итогам шесть сильнейших команд турнира выйдут в плей-офф.
