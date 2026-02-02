Трилогию игр Alone in the Dark бесплатно раздают в магазине GOG

Игровой магазин GOG открыл бесплатную раздачу трёх оригинальных игр легендарной серии Alone in the Dark.

Для того чтобы добавить трилогию хорроров в свою библиотеку, достаточно залогиниться в сервисе (есть вход через Google и Discord). Раздача Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3 продлится до четверга, 5 февраля 17:00 мск. Акция доступна в России на странице сборника.

Ранее стало известно, что режиссёр Уве Болл намерен снять новую экранизацию Alone in the Dark, взяв за основу игру 2024 года. Франшиза, вдохновлённая Г.Ф. Лавкрафтом, рассказывает о частном детективе Эдварде Карнби, который борется с нежитью.