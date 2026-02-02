Скидки
The Game Awards 2026 (Гейм Эвордс 2026) — дата проведения, когда пройдёт

Игровая церемония The Game Awards 2026 пройдёт 11 декабря
Продюсер, журналист и ведущий Джефф Кили объявил дату проведения The Game Awards 2026. Церемония награждения лучших игр года состоится в ночь на 11 декабря в Лос-Анджелесе на площадке Peacock Theater. Точное время проведения станет известно позже.

The Game Awards 2026 станет уже 12-м ивентом Джеффа Кили. По традиции на нём игроков будут ждать самые громкие анонсы 2027 года и первые показы уже представленных проектов.

Кроме того, на The Game Awards 2026 наградят лучшие видеоигры уходящего года в различных номинациях. По традиции ожидаются и некоторые сюрпризы, если в этот раз обойдётся без крупных утечек.

