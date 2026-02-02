Новые постеры фильма «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном — премьера в апреле

Создатели предстоящего романтического фильма «Вот это драма!» выпустили три свежих постера. Премьера ленты в российском прокате состоится 16 апреля.

Сюжет картины повествует о паре, которая переживает кризис незадолго до свадьбы, когда неожиданные откровения разрушают представления одного из них о другом.

Фото: Variety

Фото: Variety

Фото: Variety

Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Дюна»). В актёрский состав также вошли Алана Хаим («Битва за битвой»), Мамуду Ати («Элементарно») и Хейли Гейтс («Неогранённые алмазы»). Режиссёром и сценаристом выступил Кристоффер Боргли — автор фильма «Герой наших снов» с Николасом Кейджем.