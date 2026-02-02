Скидки
Тизер второго сезона сериала «Друзья и соседи» — картина выходит 3 апреля

Онлайн-кинотеатр Apple TV представил тизер продолжения сериала «Друзья и соседи». Второй сезон драматической картины выйдет 3 апреля 2026 года.

Напомним, сериал рассказывает историю топ-менеджера, который испытывает проблемы на работе и в отношениях с женой. Чтобы сохранить высокий доход, он начинает обворовывать дома богатых соседей из своего района.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Главную роль, как и в первом сезоне, исполнит Джон Хэмм («Топ Ган: Мэверик», «Малыш на драйве», «Благие знамения»). В сериал также вернутся персонажи Оливии Манн, Аманды Пит, Хун Ли и других.

