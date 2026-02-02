По Resident Evil Requiem вышла короткометражка со звездой «Собирателя душ»

Студия Capcom выпустила короткометражный фильм по игре Resident Evil Requiem. Ролик вышел на YouTube под названием Evil Has Always Had a Name («У зла всегда было имя»).

Главную роль в мини-фильме исполнила актриса Майка Монро, известная по «Собирателю душ» и «Оно приходит за тобой». Сюжет видео рассказывает о женщине с дочкой, которые оказались в центре эпидемии и пытаются спасти свои жизни.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. События новой части серии развернутся в Раккун-Сити, главной героиней станет Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak.