Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По Resident Evil Requiem вышла короткометражка со звездой «Собирателя душ»

По Resident Evil Requiem вышла короткометражка со звездой «Собирателя душ»
Комментарии

Студия Capcom выпустила короткометражный фильм по игре Resident Evil Requiem. Ролик вышел на YouTube под названием Evil Has Always Had a Name («У зла всегда было имя»).

Главную роль в мини-фильме исполнила актриса Майка Монро, известная по «Собирателю душ» и «Оно приходит за тобой». Сюжет видео рассказывает о женщине с дочкой, которые оказались в центре эпидемии и пытаются спасти свои жизни.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК. События новой части серии развернутся в Раккун-Сити, главной героиней станет Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak.

Материалы по теме
Появилась пачка новых скриншотов Resident Evil Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android