IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Karrigan выбил s1mple с IEM Krakow 2026 по CS 2

Karrigan выбил s1mple с IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

FaZe Clan одержала победу над BC.Game в матче нижней сетки группы B на турнире IEM Krakow 2026 по CS 2.

Противостояние завершилось со счётом 2:1: FaZe оказалась сильнее на Dust ll (13-8), уступила на Nuke (6-13), а на решающей Ancient уверенно закрыла серию — 13-3.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/4 финала (нижняя сетка)
02 февраля 2026, понедельник. 18:30 МСК
BC.Game Esports
Окончен
1 : 2
FaZe Clan

В следующем раунде подопечные легенды CS — Финна karrigan Андерсена встретятся с MOUZ в борьбе за выход дальше по сетке.

Для BC.Game поражение стало фатальным — коллектив завершил выступление на IEM Krakow 2026, заняв 13–16-е места и заработав $ 10 тыс., Ранее путёвки в плей-офф IEM Krakow 2026 оформили команды Team Vitality и Aurora Gaming.

