IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 6. Стрим В
16:00 Мск
Falcons победила NRG на IEM Krakow 2026 по CS 2

Falcons победила NRG на IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

Team Falcons одержала первую победу на IEM Krakow 2026 по CS 2, обыграв NRG Esports в матче нижней сетки группы B. Встреча завершилась со счётом 2:1 — 13-6 на Inferno, 11-13 на Ancient и 13-9 на Dust ll.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/4 финала (нижняя сетка)
02 февраля 2026, понедельник. 18:30 МСК
NRG
Окончен
1 : 2
Team Falcons

Для состава под руководством Дамьяна Kyxsan Стоилковски этот успех стал первым на текущем турнире и позволил команде сохранить шансы на дальнейшее выступление.

NRG Esports завершила выступление на чемпионате. Коллектив Ника nitr0 Каннеллы занял 13–16-е места и заработал $ 10 тыс.

Ранее в плей-офф соревнования прошли Team Vitality и Aurora Gaming.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

