FURIA выбила Natus Vincere с IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
Natus Vincere уступили, бразильской FURIA Esports в матче нижней сетки группы A на IEM Krakow 2026 по CS 2 и выбыли из турнира. Противостояние завершилось со счётом 1:2: 7-12 на Mirage, 13-9 на Inferno и 6-13 на Dust ll.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. 1/2 финала (нижняя сетка)
02 февраля 2026, понедельник. 21:15 МСК
Natus Vincere
Окончен
1 : 2
FURIA

Коллектив под руководством Алекси Aleksib Виролайнена занял 9–12-е места и заработал $ 16 тыс. призовых. FURIA Esports, в свою очередь, сохранили шансы на выход в плей-офф и продолжат борьбу на чемпионате.
Ранее турнир IEM Krakow 2026 также покинула команда BC.Game.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

