Расписание четвёртого дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2
Во вторник, 3 февраля, в Польше продолжится групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждут пять матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.
Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на вторник, 3 февраля:
- 16:00. MOUZ (Германия) — FaZe Clan (США);
- 16:00. 3DMAX (Франция) — Team Falcons (Саудовская Аравия);
- 18:30. Astralis (Дания) — FURIA Esports (Бразилия);
- 18:30. Team Vitality (Франция) — Aurora Gaming (Турция);
- 21:00. G2 Esports (Европа) — Team Spirit (Россия).
Team Spirit обыграла NAVI
