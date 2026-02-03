Скидки
Расписание четвёртого дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2

Расписание четвёртого дня групповой стадии IEM Krakow 2026 по CS 2
Комментарии

Во вторник, 3 февраля, в Польше продолжится групповая стадия топ-турнира Intel Extreme Masters Krakow 2026 по Counter-Strike 2.

Права на трансляцию матчей Intel Extreme Masters Krakow 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждут пять матчей. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на расстановку сил в группах и дальнейшую судьбу участников турнира.

Расписание матчей IEM Krakow 2026 по CS 2 на вторник, 3 февраля:

  • 16:00. MOUZ (Германия) — FaZe Clan (США);
  • 16:00. 3DMAX (Франция) — Team Falcons (Саудовская Аравия);
  • 18:30. Astralis (Дания) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 18:30. Team Vitality (Франция) — Aurora Gaming (Турция);
  • 21:00. G2 Esports (Европа) — Team Spirit (Россия).
