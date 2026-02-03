Скидки
Пенелопа Крус, Джуд Лоу и Оуэн Уилсон сыграют в новом фильме Нэнси Майерс

По данным Variety, мощный актёрский состав в лице Пенелопы Крус, Кирана Калкина, Джуда Лоу, Эммы Макки и Оуэна Уилсона сыграют в новом фильме культового режиссёра Нэнси Майерс. Она сняла, к примеру, «Чего хотят женщины» и «Отпуск по обмену».

Подробности сюжета держатся в секрете, хотя ранее сообщалось, что этот проект будет романтической комедией Paris Paramount про любовь между сценаристкой и продюсером. Но некоторые СМИ отмечают, что это описание не имеет ничего общего с актуальной картиной Майерс.

Фильм выпустят в зарубежный прокат 25 декабря 2027 года, а съёмки стартуют уже в мае этого года.

