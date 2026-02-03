Скидки
Выпустили финальный постер «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карибского моря»

Выпустили финальный постер «Удачи, веселья, не сдохни» от автора «Пиратов Карибского моря»
Briarcliff Entertainment опубликовала финальный постер фильма «Удачи, веселья, не сдохни» Гора Вербински, снявшего ранее «Пиратов Карибского моря». На стильной рисованной афише можно увидеть главного героя и других персонажей

Новый постер «Удачи, веселья, не сдохни»

Фото: Briarcliff Entertainment

«Удачи, веселья, не сдохни» рассказывает о мужчине, который заявляет, что прибыл из будущего, где человечество столкнулось с апокалипсисом из-за контроля над искусственным интеллектом. По сюжету он оказывается в придорожной закусочной в Лос-Анджелесе и пытается собрать команду для борьбы с угрозой.

Главную роль исполнил Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). В фильме также снялись Майкл Пенья («Марсианин»), Джуно Темпл («Трещины») и Зази Битц («Джокер»). Режиссёром картины выступил Гор Вербински — автор фильмов серии «Пираты Карибского моря».

Фильм выпустят 13 февраля. Он официально доберётся и до России, но позже.

