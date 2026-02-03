Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон пауэрбанком на морозе

Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон пауэрбанком на морозе
Комментарии

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, почему в морозную погоду не стоит заряжать смартфон от пауэрбанка на улице. В первую очередь это может привести к неисправности.

Он пояснил, что во время подзарядки гаджет будет перегреваться, что грозит образованием конденсата под дисплейным модулем. Впоследствии такие действия могут вызвать короткое замыкание в микросхемах, из-за чего устройство выйдет из строя.

Поэтому из-за риска появления конденсата внутри устройства не стоит продолжать пользоваться гаджетом на улице, особенно если он начал сильно перегреваться. Кроме того, после возвращения с мороза в тёплое помещение устройство лучше положить куда-то подальше от отопительных приборов и не трогать минут 20.

Эксперт также призвал не ставить устройство на зарядку сразу после мороза.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android