Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон пауэрбанком на морозе

Техноблогер Павел Трухачев рассказал, почему в морозную погоду не стоит заряжать смартфон от пауэрбанка на улице. В первую очередь это может привести к неисправности.

Он пояснил, что во время подзарядки гаджет будет перегреваться, что грозит образованием конденсата под дисплейным модулем. Впоследствии такие действия могут вызвать короткое замыкание в микросхемах, из-за чего устройство выйдет из строя.

Поэтому из-за риска появления конденсата внутри устройства не стоит продолжать пользоваться гаджетом на улице, особенно если он начал сильно перегреваться. Кроме того, после возвращения с мороза в тёплое помещение устройство лучше положить куда-то подальше от отопительных приборов и не трогать минут 20.

Эксперт также призвал не ставить устройство на зарядку сразу после мороза.