Вышел новый тизер «Крика 7» с Нив Кэмпбелл

Paramount Pictures опубликовала свежий тизер фильма «Крик 7», в котором к роли Сидни Прескотт вернулась Нив Кэмпбелл. В ролике также, конечно же, показали Призрачное лицо.

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон, сценарист первого «Крика».

Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).