Драма «Гамнет» с Полом Мескалем про сына Шекспира вышла в онлайне

С сегодняшнего дня драма «Гамнет» с Полом Мескалем и Джесси Бакли в главных ролях доступна в цифре. Посмотреть одну из главных картин 2025 года можно онлайн на различных зарубежных сервисах вроде Apple TV.

«Гамнет» — экранизация одноимённого произведения Мэгги О’Фаррелл. Сюжет повествует о вымышленной истории из жизни сына Шекспира, который умер в возрасте 11 лет. Родителям приходится справиться с горем и пережить потерю сына, что и приведёт к созданию величайшей пьесы всех времён.

Режиссёром выступила Хлоя Чжао («Вечные»). Критики высоко оценили картину — на Metacritic у ленты 84 балла, а на грядущем «Оскаре» у фильма сразу восемь номинаций.

