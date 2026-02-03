Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини вышел в онлайне

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифровых зарубежных кинотеатрах, но напомним, что её до сих пор официально прокатывают в России.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

За время проката картина заработала $ 295 млн при скромном бюджете в $ 35 млн. В России лента собрала более 500 млн рублей. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения.