Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини вышел в онлайне

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини вышел в онлайне
Комментарии

Эротический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сайфред в главных ролях вышел в онлайне. Картину уже можно посмотреть в цифровых зарубежных кинотеатрах, но напомним, что её до сих пор официально прокатывают в России.

«Горничная» — экранизация бестселлера Фриды Макфадден о девушке Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Сперва героиня довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.

За время проката картина заработала $ 295 млн при скромном бюджете в $ 35 млн. В России лента собрала более 500 млн рублей. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android