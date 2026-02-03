Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хелена Бонем Картер и Энтони Хопкинс сыграют в драме The Housekeeper

Хелена Бонем Картер и Энтони Хопкинс сыграют в драме The Housekeeper
Комментарии

По данным Deadline, Хелена Бонем Картер и Энтони Хопкинс получили главные роли в драме The Housekeeper по роману Роуз Тремейн, которая адаптировала сценарий картины под него.

Сюжет разворачивается в суровых пейзажах Корнуолла и сосредоточен на Дэнни — экономке в роскошном поместье Мандервиль-холл, принадлежащем овдовевшему лорду Гренвиллу-Уизерсу. Появление молодой писательницы Дафны дю Морье становится для героини поворотным моментом, втягивая её в тайные и опасные отношения.

Фильм снимет Ричард Эйр («Удивительная миссис Мэй»), в актёрский состав также вошли Катрина Балф и Эмма Лейрд. Съёмки The Housekeeper начнутся 9 февраля.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android