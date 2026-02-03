Хелена Бонем Картер и Энтони Хопкинс сыграют в драме The Housekeeper

По данным Deadline, Хелена Бонем Картер и Энтони Хопкинс получили главные роли в драме The Housekeeper по роману Роуз Тремейн, которая адаптировала сценарий картины под него.

Сюжет разворачивается в суровых пейзажах Корнуолла и сосредоточен на Дэнни — экономке в роскошном поместье Мандервиль-холл, принадлежащем овдовевшему лорду Гренвиллу-Уизерсу. Появление молодой писательницы Дафны дю Морье становится для героини поворотным моментом, втягивая её в тайные и опасные отношения.

Фильм снимет Ричард Эйр («Удивительная миссис Мэй»), в актёрский состав также вошли Катрина Балф и Эмма Лейрд. Съёмки The Housekeeper начнутся 9 февраля.