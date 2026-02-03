Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
В PS Plus добавили Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7 и ещё две игры
Комментарии

Сегодня базовый тариф PS Plus Essential пополнили сразу четыре игры. В каталог подписки добавили выживач Subnautica: Below Zero, авиасимулятор Ace Combat 7: Skies Unknown от Capcom, а также Ultros и Undisputed.

Фото: Sony

Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в феврале 2026 года

  • Undisputed — симулятор бокса с более чем 70 бойцами
  • Subnautica: Below Zero — выживач от студии Unknown Worlds про жизнь в ледяной воде
  • Ultros — научно-фантастический экшен от одного из авторов Hotline Miami
  • Ace Combat 7: Skies Unknown — седьмая номерная часть культовой серии авиасимуляторов от Capcom.

Забрать тайтлы можно до 2 марта.

