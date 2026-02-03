В PS Plus добавили Subnautica: Below Zero, Ace Combat 7 и ещё две игры
Сегодня базовый тариф PS Plus Essential пополнили сразу четыре игры. В каталог подписки добавили выживач Subnautica: Below Zero, авиасимулятор Ace Combat 7: Skies Unknown от Capcom, а также Ultros и Undisputed.
Фото: Sony
Какие игры раздают в базовом PS Plus Essential в феврале 2026 года
- Undisputed — симулятор бокса с более чем 70 бойцами
- Subnautica: Below Zero — выживач от студии Unknown Worlds про жизнь в ледяной воде
- Ultros — научно-фантастический экшен от одного из авторов Hotline Miami
- Ace Combat 7: Skies Unknown — седьмая номерная часть культовой серии авиасимуляторов от Capcom.
Забрать тайтлы можно до 2 марта.
Комментарии