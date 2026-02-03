Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» превысили 300 млн рублей

Сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» превысили 300 млн рублей
Комментарии

3 февраля сборы фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» в России достигли 300 млн рублей. Такого результата хоррор добился спустя полторы недели в прокате — премьера состоялась 22 января. Лента опустилась на пятое место среди лидеров российского проката, уступая «Чебурашке 2», «Горничной» «Марти Великолепному» и «Левше».

Фото: ЕАИС

«Возвращение в Сайлент Хилл» — адаптация культовой видеоигры Silent Hill 2. Главным героем выступает Джеймс Сандерленд, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл после получения письма от своей умершей жены Мэри. В городе ему предстоит не только найти свою супругу, но и сразиться со своими кошмарами.

Главные роли в ленте сыграли Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Режиссёром выступил Кристоф Ган — автор культового фильма «Сайлент Хилл».

Материалы по теме
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Обзор «Возвращения в Сайлент Хилл»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android