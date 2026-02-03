Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Бриджертоны, 4 сезон — когда выйдет 5 серия, во сколько финал

Стала известна дата выхода новых серий четвёртого сезона «Бриджертонов»
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл дату выхода второй половины четвёртого сезона «Бриджертонов». Финальные эпизоды можно будет посмотреть 26 февраля — в этот день выйдут пятая, шестая, седьмая и восьмая серии проекта.

Дата выхода новых серий четвёртого сезона «Бриджертонов»

  • 26 февраля в 11:00 мск

Четвёртый сезон «Бриджертонов» посвятят второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

«Бриджертоны» — флагманский сериал Netflix, который рассказывает о членах влиятельной семьи Бриджертонов и их попытках найти настоящую любовь. Шоу остаётся одним из самых популярных проектов стриминга, уступая лишь блокбастерам «Игра в кальмара», «Уэнсдей» и «Очень странные дела».

Комментарии
