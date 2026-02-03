Скидки
Nintendo Switch стала второй самой продаваемой консолью в истории — впереди PS2

Комментарии

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2025 года. Из него стало известно о том, что продажи Switch достигли отметки в 155 млн консолей — консоль обогнала DS и стала самым продаваемым устройством в истории компании.

Сейчас Switch уступает по продажам лишь PlayStation 2 — её тираж составляет около 160 млн устройств. Тем временем продажи Switch 2 достигли отметки в 17,3 млн экземпляров за полгода. Это одна из самых быстропродаваемых консолей в истории.

Самые продаваемые консоли в истории игровой индустрии

  1. PlayStation 2 — 160 млн.
  2. Nintendo Switch — 155 млн.
  3. Nintendo DS — 154 млн.
  4. Game Boy — 118 млн.
  5. PlayStation 4 — 117 млн.
