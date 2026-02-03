Скидки
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Зомби-хоррор «В поисках живых» с Дейзи Ридли вышел в онлайне

3 февраля состоялся цифровой релиз фильма ужасов «В поисках живых». Зомби-хоррор уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других зарубежных стримингах.

Таким образом, лента вышла в онлайн-кинотеатрах спустя месяц после выхода в кинотеатрах — мировая премьера состоялась 2 января. За это время картина собрала в прокате скромные $ 3,7 млн. При этом фильм так же высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 86% свежести.

Сюжет «В поисках живых» рассказывает о девушке Аве. Её муж пропал во время военного конфликта, она присоединяется к отряду, который должен найти тела погибших. Внезапно трупы начинают оживать и нападать на людей. Главную роль исполнила Дейзи Ридли, известная по «Звёздным войнам».

