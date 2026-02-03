Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Милые кадры из фильма «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко — премьера 2 апреля

Милые кадры из фильма «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко — премьера 2 апреля
Комментарии

«Кинопоиск» представил новые кадры из фильма «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко. На них можно увидеть главных героев будущей ленты. Драма выйдет в российский прокат уже 2 апреля.

Новые кадры из фильма «К себе нежно»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Фото: «Кинопоиск»

Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).

Материалы по теме
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Выдающийся и кровавый триллер Сэма Рэйми. Обзор «На помощь»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android