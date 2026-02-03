Милые кадры из фильма «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко — премьера 2 апреля

«Кинопоиск» представил новые кадры из фильма «К себе нежно» — экранизации книги Ольги Примаченко. На них можно увидеть главных героев будущей ленты. Драма выйдет в российский прокат уже 2 апреля.

Новые кадры из фильма «К себе нежно»

Фото: «Кинопоиск»

Лента расскажет историю Нади — хирурга, который помогает людям слышать, видеть и чувствовать, но сама перестала прислушиваться к себе. Чтобы снова этому научиться, ей предстоит пройти шесть «уроков нежности» — курс «повышения квалификации по собственной жизни».

Главные роли в ленте сыграли Карина Разумовская («Мажор»), Артём Ткаченко («Командир»), Пелагея Невзорова («Два холма») и Ольга Медынич («Мой папа не подарок»). Режиссёром выступил Иван Китаев («Бывшие»).