Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели ChatGPT недовольны работой чипов NVIDIA — они ищут альтернативу

Создатели ChatGPT недовольны работой чипов NVIDIA — они ищут альтернативу
Комментарии

Издание Reuters опубликовало материал, посвящённый компании OpenAI. По данным журналистов, компания Сэма Альтмана оказалась недовольна качеством работы видеокарт NVIDIA в последнее время и уже ищет им замену.

В Reuters отмечают, что инженерам OpenAI не нравится скорость обработки запросов пользователей в ChatGPT — нейросеть якобы слишком долго выдаёт ответы на тему разработки программного обеспечения и взаимодействия с другим ПО. В результате в ходе закрытого разговора с инвесторами менеджмент обсуждал использование альтернатив процессорам NVIDIA — среди них чипы от стартапов Cerebras и Groq.

Журналисты отмечают, что информацию источников подтверждает и затянувшаяся сделка между OpenAI и NVIDIA. Ещё осенью компании анонсировали соглашение на $ 100 млрд, однако она до сих пор не подписана. Глава NVIDIA Дженсен Хуанг уже отверг информацию журналистов и заявил, что «нейросетевые компании продолжают выбирать решения его корпорации».

Материалы по теме
GTA 6 в Гренландии: пользователи тестируют генератор 3D-миров Project Genie от Google
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android