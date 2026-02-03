Официальные ИИ-ролики с героями Disney начнут выходить в сентябре

Глава Disney Боб Айгер поделился деталями сделки с OpenAI, которую заключили в декабре. Сумма трёхлетнего соглашения составила $ 1 млрд, согласно нему Sora и другие нейросети компании смогут создавать изображения и видео с популярными персонажами «Диснея».

Так, речь идёт в первую очередь о коротких вертикальных роликах, созданных с помощью нейросетей. В них могут появиться Микки Маус, Стич, Ариэль, Дарт Вэйдер и многие другие персонажи франшиз Disney. Полноценная интеграция компаний пройдёт до конца сентября 2026 года — «произведения» Sora можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Disney+.

Сам Айгер считает, что сделка пойдёт на пользу компании. Так, она предоставит новые возможности, улучшит продуктивность сотрудников и предоставит фанатам новый взгляд на знакомых героев.