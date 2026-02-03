Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Фильм ужасов «Выход 8» по игре The Exit 8 вышел в онлайн-кинотеатрах России

Фильм ужасов «Выход 8» по игре The Exit 8 вышел в онлайн-кинотеатрах России
3 февраля состоялась цифровая премьера фильма «Выход 8». Хоррор по знаменитой видеоигре можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» с русской озвучкой.

Видео доступно в VK-группе Flarrow Films. Права на видео принадлежат Toho.

«Выход 8» — экранизация знаменитой игры The Exit 8. По сюжету проекта мужчина пытается выбраться из бесконечного подземного перехода. Он должен не пропустить ни одной жуткой аномалии, чтобы добиться свободы, в противном случае его путь начинается заново. Режиссёром картины выступил Гэнки Кавамура — автор популярной книги «Если все кошки в мире исчезнут».

Японская игра The Exit 8 вышла в 2023 году от независимого разработчика Kotake Create. Релиз состоялся на ПК, а позднее проект выпустили на всех актуальных платформах. Игра стала популярной по всему миру, породив множество мемов и большую фан-базу.

