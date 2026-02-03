Умерла телеведущая Светлана Жильцова, работавшая в КВН и «Спокойной ночи, малыши»

2 февраля 2026 года ушла из жизни известная телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова. Ей было 89 лет, причина смерти не сообщается.

Жильцова известна как первая ведущая КВН в 1960-х, позднее работала в эфире самых известных детских передач: «Весёлые нотки», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши», тележурнал «Пионер» и различные телевикторины.

Светлана Алексеевна долгие годы вела самые рейтинговые программы. Из профессии ушла на пике карьеры. Посвятила жизнь семье.

В конце 1980-х вела передачу «Песня года», принимала участие в «Будильнике», «Утренней почте» и «Огоньке». В 1993 году ушла из эфира, после чего преподавала в Высшей национальной Школе телевидения.