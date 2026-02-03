Скидки
Вышел трейлер фильма «Приключения жёлтого чемоданчика» с Павлом Прилучным

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила трейлер фильма «Приключения жёлтого чемоданчика». Новая экранизация повести Софьи Прокофьевой выйдет в прокат 23 апреля.

Сюжет расскажет о волшебном чемоданчике, содержимое которого лечит не только обычные болезни, но и такие вещи, как грусть или одиночество. Он должен помочь мальчику Пете, но чемоданчик похищают — и герою предстоит отправиться в приключение, чтобы вернуть содержимое и найти новых друзей.

Видео доступно в группе «Все трейлеры» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

В фильме сыграли Павел Прилучный («Мажор»), Людмила Артемьева («Сваты», «Баба Яга спасает мир»), Олег Комаров («Ворошиловский стрелок») и другие. Режиссёром выступил Денис Гуляр («Манюня»).

Комментарии
