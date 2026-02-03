Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Рождённого туманом» и «Архива Буресвета» уточнил сроки работы над экранизациями

Автор «Рождённого туманом» и «Архива Буресвета» уточнил сроки работы над экранизациями
Комментарии

Известный писатель Брендон Сандерсон рассказал, как станет проходить работа над экранизациями его циклов произведений «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» от Apple.

В первой половине 2026 года автор станет работать над сценарием фильма по «Рождённому туманом», затем Сандерсон будет участвовать в производстве вплоть до выхода ленты в прокат. Только потом он приступит к сериалу по «Архиву Буресвета».

Напомним, у Сандерсона появится полный контроль над созданием адаптации — он выступит сценаристом, продюсером и будет консультировать создателей проектов.

«Космер» представляет собой расширенную литературную вселенную, которая разделена на разные циклы — в том числе «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета». Книги фэнтези-серии выходят с 2005 года.

Материалы по теме
Apple снимет экранизацию фэнтези-циклов «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android