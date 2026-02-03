Скидки
В парижском офисе соцсети X Илона Маска прошли обыски

Французская прокуратура провела обыски в офисе социальной сети X в Париже. Мероприятия состоялись в рамках расследования, которое началось в первых числах января.

Правоохранительные органы изучают, как действуют алгоритмы на платформе, принадлежащей Илону Маску. Подробностей об итогах обысков и ходе расследования не сообщается.

Ранее французские депутаты пожаловались на систему рекомендаций в X: они считают, что соцсеть может манипулировать информацией и нарушать закон Евросоюза о цифровых услугах в части борьбы с дезинформацией.

Сейчас в Великобритании изучают возможность запретить X из-за дипфейков.

