m0NESY в составе Falcons победил 3DMAX на IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Falcons одержала уверенную победу над Team 3DMAX в нижней сетке группы B на IEM Krakow 2026 по CS 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0: 13:5 на Anubis и 13:9 – на Dust ll.

Коллектив, за который выступает Илья m0NESY Осипов, без особых проблем закрыл серию и продолжил борьбу на турнире.

В следующем, заключительном матче группы B Team Falcons сразится с победителем пары MOUZ — FaZe Clan. Встреча запланирована на 3 февраля, начало — в 21:00 мск. Победитель противостояния получит путёвку в плей-офф турнира.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.