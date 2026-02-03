m0NESY в составе Falcons победил 3DMAX на IEM Krakow 2026 по CS 2
Team Falcons одержала уверенную победу над Team 3DMAX в нижней сетке группы B на IEM Krakow 2026 по CS 2. Противостояние завершилось со счётом 2:0: 13:5 на Anubis и 13:9 – на Dust ll.
CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа B. 1/2 финала (нижняя сетка)
03 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
3DMAX
Идёт
0 : 1
Team Falcons
Коллектив, за который выступает Илья m0NESY Осипов, без особых проблем закрыл серию и продолжил борьбу на турнире.
В следующем, заключительном матче группы B Team Falcons сразится с победителем пары MOUZ — FaZe Clan. Встреча запланирована на 3 февраля, начало — в 21:00 мск. Победитель противостояния получит путёвку в плей-офф турнира.
IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Falcons победила NRG:
