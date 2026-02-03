Скидки
Джош Д’Амаро станет новым главой Disney вместо Боба Айгера — ранее он управлял парками

Новым главой компании Disney станет 55-летний Джош Д’Амаро — об этом сообщает Variety.

Ранее Д’Амаро занимал пост председателя совета директоров Disney Experiences, а также руководил тематическими парками и отелями Disney.

Менеджер займёт место Боба Айгера, который планирует уйти с поста до 31 декабря 2026 года. В первое время он будет помогать Д’Амаро освоиться в новой должности.

Боб Айгер был главой Disney с 2005 по 2020 год. После этого он ушёл с должности, но оставался исполнительным председателем компании. В ноябре 2022 года Айгер вновь стал главой, заключив длительный контракт. Именно во время его руководства Disney приобрела крупные компании, такие как Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox.

