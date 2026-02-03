FaZe Clan вылетела с IEM Krakow 2026

Коллектив MOUZ уверенно разобрался с FaZe Clan в группе B на IEM Krakow 2026 по CS 2. Противостояние завершилось сухой победой 2:0: 13-5 на Mirage и 13-6 – на Inferno.

Для команды Финна karrigan Андерсена это поражение стало фатальным — FaZe Clan покидает турнир, заняв 9-12-е место и заработав $ 16 тыс. MOUZ, в свою очередь, продолжает борьбу и выходит в следующий раунд групповой стадии.

Уже 3 февраля в 21:00 мск состав Адама torzsi Торжаша сыграет решающий матч за слот в плей-офф с Team Falcons.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.