«Играл с температурой и разлил чай на девайсы»: molodoy — о вылете NAVI с IEM Krakow 2026

Снайпер FURIA Esports Данил molodoy Голубенко прокомментировал победу своей команды над Natus Vincere в групповом этапе IEM Krakow 2026 по CS 2. По его словам, матч дался крайне тяжело — как из-за высокого уровня соперника, так и из-за проблем со здоровьем.

Победили NAVI. Это важная победа. Скажу честно — сейчас каждая игра даётся через борьбу. Не всё получается так, как хочется. Плюс я сам болею. Температура не отпускает, играть на 100% в таком состоянии тяжело. Но наплевать, стараемся дальше! Мы видим ошибки, работаем над ними и не останавливаемся. Спасибо каждому за поддержку — вы реально заряжаете. Кстати, во время игры пришлось поменять коврик, так как на свой разлил чай. Анлаки.

FURIA Esports одержала победу со счётом 2:1 и выбила NAVI из турнира. Голубенко завершил серию с показателем 43-36 и рейтингом 1,22. В следующем матче бразильский коллектив поборется за выход в плей-офф с Astralis.