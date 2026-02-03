Kingdom Come Deliverance, пиратскую Yakuza и ещё девять игр добавят в Game Pass в феврале
Компания Microsoft раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в начале и середине февраля 2026 года.
Уже сегодня в подписке доступен пиратский экшен из серии Yakuza, а через 10 дней игроки смогут опробовать первую часть Kingdom Come Deliverance. 17 февраля в подписке появится Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft.
Какие игры добавят в Game Pass в феврале 2026 года
- Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (Ultimate, Premium, PC) — 3 февраля
- Madden NFL 26 (Ultimate, PC) — 5 февраля
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Ultimate, PC) — 5 февраля
- Relooted (Ultimate, PC) — 10 февраля
- BlazBlue Entory Effect X (Ultimate, PC) — 12 февраля
- Roadside Research (Ultimate, PC) — 12 февраля
- Starsand Island (Ultimate, PC) — 12 февраля
- High on Life 2 (Ultimate, PC) — 13 февраля
- Kingdom Come Deliverance (Ultimate, Premium, PC) — 13 февраля
- Avatar: Frontiers of Pandora (Ultimate, PC) — 17 февраля
- Avowed (Premium) — 17 февраля.
Фото: Xbox
