IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
16:00 Мск
FURIA победила Astralis и пробилась в плей-офф IEM Krakow 2026

Комментарии

FURIA Esports одержала победу над Astralis в матче нижней сетки группы A на IEM Krakow 2026 по CS 2 и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Противостояние завершилось со счётом 2-1, а исход серии решался лишь на третьей карте.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. Финал (нижняя сетка)
03 февраля 2026, вторник. 18:30 МСК
FURIA
Окончен
2 : 1
Astralis

Встреча началась с Overpass, где Astralis выглядела увереннее и закрыла карту со счётом 13:8. Однако уже на Mirage команда Марэка YEKINDAR Галинскиса сумела переломить ход матча, вырвав победу 13:11. Решающий Nuke также остался за FURIA — 13:9, что и поставило точку в серии.
Для Astralis это поражение стало фатальным. Коллектив Расмуса HooXi Нилсена завершил выступление на турнире, заняв седьмое-восьмое место и заработав $ 24 тыс. Ранее IEM Krakow 2026 также покинули FaZe Clan и Team 3DMAX.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля в Польше. Участники чемпионата разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

FURIA выбила Natus Vincere:
FURIA выбила Natus Vincere с IEM Krakow 2026 по Counter-Strike 2
Новости. Чемп.Play
