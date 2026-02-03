Скидки
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в новом триллере Last Flight

Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в новом триллере Last Flight
Комментарии

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по ролям в сериале «Шерлок», киновселенной Marvel и фильме «12 лет рабства», станет главной звездой нового триллера Last Flight («Последний рейс»).

Сюжет фильма расскажет о молодом парне по имени Али, который пытается сбежать из Афганистана вместе со своей семьёй. Для того чтобы осуществить свой план, ему приходится довериться американскому координатору.

В 2026 году выйдет минимум два фильма с Камбербэтчем. Бенедикт вернётся к роли Доктора Стрэнджа в ленте «Мстители: Судный день», а также вместе с Евой Грин сыграет в британской драме «Кровь на снегу».

