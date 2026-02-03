Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
16:00 Мск
S1mple назвал donk’а одним из лучших рифлеров за всю историю Counter-Strike

Александр s1mple Костылев после вылета BC.Game с IEM Krakow 2026 поделился мнением о сильнейших игроках современности и истории CS.

  • Donk занимает третье место в топе рифлеров всех времён, считает s1mple.
  • M0NESY входит в топ-5 снайперов в истории CS.
  • XANTARES, по оценке Костылева, располагается примерно на пятом-шестом месте среди лучших рифлеров.

Команда s1mple BC.Game завершила выступление на турнире, заняв 13-16-е место и заработав $ 10 тыс. Ранее в плей-офф чемпионата вышли Team Vitality и Aurora Gaming.

Турнир IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Участники разыгрывают призовой фонд в $ 1 млн.

