Новости

Ещё три страны Евросоюза вслед за Францией запретят детям пользоваться соцсетями

Страны Европейского союза намерены последовать примеру Франции и ввести ограничение на использование социальных сетей детьми — внимание на это обращает «Код Дурова».

Сегодня, 3 февраля, о таком решении объявил премьер-министр Испании Педро Санчес: в ближайшее время совет министров рассмотрит запрет соцсетей детям до 16 лет, при этом сами платформы будут обязаны проверять возраст пользователей.

Возрастной барьер также планируют ввести Греция и Дания: по плану, в этих странах войти в соцсети нельзя будет до 15 лет. А руководство Евросоюза уже приняло резолюцию, по которой дети не смогут регистрироваться на таких сайтах без согласия родителей.

Новости. Чемп.Play
