Вышел трейлер фильма «В мгновение ока» от режиссёра «Головоломки» и «В поисках Немо»

Создатели научно-фантастической драмы «В мгновение ока» представили трейлер своего проекта. Лента выйдет 27 февраля в онлайн-кинотеатре Hulu.

Сюжет фильма переплетёт три временные линии: одна история будет происходить 45 тыс. лет назад, вторая — в настоящем, а последняя развернётся в XXIII веке.

Видео доступно на YouTube-канале Disney+. Права на видео принадлежат Disney.

Режиссёром «В мгновение ока» выступает Эндрю Стэнтон, работавший над рядом известных мультфильмов: среди них «Корпорация монстров», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо», «Головоломка», « Рататуй» и «Вверх!». Он также принимал участие в создании сериалов «Очень странные дела» и «Задача трёх тел».

