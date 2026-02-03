Скидки
IEM Krakow 2026. Групповой этап. День 7. Стрим В
«Решаю я, но слышу всех». Magixx — о капитанстве в Spirit и помощи тиммейтов в CS 2

Капитан Team Spirit по CS 2 Борис magixx Воробьёв рассказал, как чувствует себя в новой роли и за счёт чего ему удаётся управлять игрой команды. По словам игрока, ключевым фактором стала активная поддержка со стороны тиммейтов, которые помогают с информацией и идеями по ходу раундов.

У меня предостаточно пространства, чтобы что-то говорить или коллить в середине раунда. Zont1x очень сильно помогает тем, что может оказаться там, где меня нет, и увидеть картину. Он может сказать, что нужно сделать. Donk также может предложить что-то на основе аналогичного опыта. Sh1ro тоже достаточно сильный голос… В итоге коллы надо давать мне.

При этом Воробьёв подчеркнул, что финальное решение всегда остаётся за ним, даже если инициатива исходит от партнёров по команде.

Magixx впервые выступил в роли капитана на BLAST Bounty Winter 2026. Team Spirit под его руководством дошла до топ-8 турнира и заработала $ 10 тыс. Сам игрок завершил основной этап с рейтингом 1,01 за пять сыгранных карт.

