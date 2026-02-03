Большой трейлер второго сезона «Монарха: Наследие монстров» о Годзилле — старт 27 февраля

Компания Apple представила большой трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». Продолжение ленты про Годзиллу стартует 27 февраля в онлайн-кинотеатре Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

События второго сезона ленты вновь развернутся во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» завершился в начале 2024 года. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Главные роли в сериале исполняют Анна Саваи («Сёгун»), Кирси Клемонс («Флэш»), Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры.