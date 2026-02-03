Скидки
16:00 Мск
Team Spirit вышла в полуфинал IEM Krakow 2026 по CS 2

Team Spirit одержала победу над G2 Esports в матче верхней сетки группы A на IEM Krakow 2026 по CS2 и обеспечила себе прямое попадание в полуфинал плей-офф. Встреча завершилась со счётом 2-1.

CS 2. Intel Extreme Masters Krakow 2026 . Группа A. Финал (верхняя сетка)
03 февраля 2026, вторник. 18:30 МСК
G2 Esports
Окончен
1 : 2
Team Spirit

Серия стартовала на Anubis, где коллектив Бориса magixx Воробьёва уверенно закрыл карту — 13:8. На Overpass инициатива перешла к G2: команда Неманьи huNter- Ковача сумела сравнять счёт в противостоянии, победив 13:8. Судьба матча решилась на Dust ll, где Spirit оказалась сильнее в концовке и дожала соперника со счётом 16:13.

Несмотря на поражение, G2 также вышла в плей-офф турнира, но начнёт решающую стадию с четвертьфинала. Ранее участие в IEM Krakow 2026 завершили FaZe Clan и Team 3DMAX.

IEM Krakow 2026 проходит с 28 января по 8 февраля. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

«Решаю я, но слышу всех». Magixx — о капитанстве:
«Решаю я, но слышу всех». Magixx — о капитанстве в Spirit и помощи тиммейтов в CS 2
